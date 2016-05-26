إبراهيموفيتش يحدد فريقه القادم.. ويشيد بمورينيو

اكد المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي قرر ترك باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي ، الخميس انه اختار ناديه الجديد لكنه يتكتم على اسمه، مشيدا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يستعد للتوقيع مع مانشستر يونايتد الانكليزي.



وقال ابراهيموفيتش هداف الدوري الفرنسي في مؤتمر صحافي في ملعب فراندز ارينا بالقرب من ستوكهولم حيث يتدرب مع منتخب بلاده، "نعم، قمت بالاختيار... منذ فترة طويلة".



لكنه تملص من كل الاسئلة التي وجهت اليه حول مانشستر يونايتد وجهته المحتملة، واوضح "هناك عروض واضحة من انكلترا وايطاليا ودول اخرى. هناك عرض ايضا من خارج اوروبا. هناك كثير وكثير جدا من البدائل".



وعن سؤال حول العمل مع المدرب مورينيو، اعاد ابراهيموفيتش التذكير بان التفاهم بينهما كان في اعلى مستوى عندما كانا في نادي انتر ميلان الايطالي.



واضاف "اعتقد بانه القرار الصائب بالنسبة الى مانشستر يونايتد" ان يتعاون مع المدرب البرتغالي، "لانه اذا اراد العمل، عليه ان يستدعي مورينو، واعتقد بانه الرجل الذي يستطيع ان يقوده الى القمة. فهو اينما حل، حقق النجاح".



وتابع "امضيت معه لحظات رائعة عندما عملنا معا. عندما تركت انتر ميلان، قلت اننا امضينا فترة قصيرة معا، لكني بالفعل امضيت لحظات رائعة. هل ساعمل معه من جديد، هذا ما لا اعرفه