تشافي: ريال مدريد لن يفلت من أتليتكو مجدداً

عندما يبدأ تشافي هيرنانديز في الحديث عن كرة القدم، تعكس لغة جسده الدقة والشغف ورشاقة الإيقاع التي اعتاد أن يظهر عليها على المستطيل الأخضر لأحد أعرق وأهم الملاعب في العالم.

وكرة القدم هي كل ما يفكر به، ويشرح أسلوبه، قائلاً إن العامل الحاسم هو التحكم ثم التحكم ثم التحكم بالكرة، ومن بعدها تمريرة فتمريرة ثانية فثالثة، ثم يحرك رأسه بإيماءة سريعة تليها مناورة إلى اليسار واليمين في محاكاة لقدرته الاستثنائية على توزيع متقن للكرة لزملائه على أرضية الملعب.

وكانت هاتان اليدان الصغيرتان قد رفعتا أهم الكؤوس الذهبية في العالم، بما في ذلك بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسختها الأخيرة في برلين.

وفي مقابلة أجراها معه موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بمدينة ميلانو الإيطالية قال تشافي: "إنني على قناعة بأنه حانت ساعة أتلتيكو مدريد".

أضاف تشافي "إنهم يستحقون ذلك بفضل الجهود التي بذلوها. ليست، بطبيعة الحال، الفلسفة الكروية الأفضل بالنسبة لي نظراً لكونهم يتبعون أسلوب الترقب والتراجع للدفاع، ولكني أظن فعلاً أنها اللحظة (الحاسمة) لأتلتيكو مدريد".

وأوضح تشافي "طالما منحت كرة القدم فرصة ثانية، وهو النهائي نفسه الذي استضافته لشبونة قبل سنتين. والآن هناك النهائي نفسه في ميلانو وأعتقد أن الوقت قد حان من أجل أتلتيكو مدريد".

وتابع نجم خط الوسط، الذي خاض وهز الشباك في العديد من نسخ الكلاسيكو في مرمى النادي الملكي، بأن لدى ريال مدريد أفضلية صغيرة كونه يملك خبرة أكبر يمكن له أن يستقي منها الإلهام خلال الموقعة المقبلة.

وأردف "الطرف ذو الأفضلية فيما يتعلق بالتاريخ الكروي هو ربما ريال مدريد، فهو يتمتع بخبرة أكبر في مثل هذه النهائيات. ولذلك فإنه يملك حظوظاً أوفر في هذا المجال. ولكني على قناعة بأن أتلتيكو سيحمل معه الكأس إلى الديار".

وعن الحديث عن اللاعبين الذين يستمتع بمتابعة أدائهم في نهائي ميلانو بعد غد السبت، قال تشافي: "في صفوف أتلتيكو مدريد هناك كوكي وساول نيجويز وأنتوان جريزمان وفيرناندو توريس، هؤلاء هم لاعبو كرة قدم يتمتعون بموهبة فطرية وبوسعهم تغيير مجريات الأمور بين لحظة وأخرى".

واستطرد "أما في تشكيلة ريال مدريد، فهناك توني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو وخاميس رودريجيز وجاريث بيل وكريتسانو رونالدو وكريم بنزيمه، جميعهم لاعبو كرة قدم استثنائيون، وسيكون نهائي رائع. سأتابع المباراة من المنزل في برشلونة، وأتطلع لتلك الموقعة الحاسمة".

وبالنظر إلى كونه أتم لتوه موسمه الأول في قطر، أعرب تشافي عن رغبته بأن يرفع كأس البطولة القارية المماثلة في آسيا، وقال عن ذلك: "لم لا؟ ربما نرفع في المستقبل كأس دوري أبطال آسيا مع نادي السد".

وأشار "سيكون أمراً في غاية الصعوبة بالنظر إلى أن الفرق الصينية واليابانية والإيرانية والسعودية والإماراتية التي تنافس في البطولة. وجميعها فرق تتمتع بتاريخ عريق وبقدرات على الصعيد المالي، وهو أمر هام. لكن لم لا؟ ربما يفعلها السد في المستقبل مجدداً؟"

ونوه النجم الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 وكأس الأمم الأوروبية مرتين بالتحسن الكبير الذي شهدته كرة القدم في القارة الصفراء. وقال في هذا الصدد: "أعتقد أنه كان هناك تطور كبير لكرة القدم الآسيوية على مدى السنوات القليلة الماضية، وستستمر بالتقدم لأن العامل المالي قوي، وبوسعهم استقطاب لاعبي كرة قدم من أعلى المستويات".

