روسيا تضم شارابوفا إلى قائمة الأولمبياد رغم إيقافها

أعلن الاتحاد الروسي لكرة المضرب أن اللاعبة ماريا شارابوفا المصنفة أولى في العالم سابقا والموقوفة مؤقتا بسبب تناولها مادة محظورة ستكون ضمن المنتخب الروسي للعبة في دورة الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو الصيف المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الروسي شامل تاربيتشيف "يجب ان تحل مسألة مشاركة شارابوفا في الالعاب الاولمبية من الان وحتى نهاية الاسبوع"، مضيفا "سنسجلها في الالعاب".

وأوقفت شارابوفا، الفائزة بالميدالية الفضية في اولمبياد لندن 2012، مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب تناولها مادة ملدونيوم المحظورة منذ بداية العام الحالي.

واعلنت شارابوفا في السابع من مارس الماضي تناولها الملدونيوم خلال مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة، اول البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، اواخر يناير، مؤكدة في الوقت ذاته انها كانت تتناول هذا العقار لعشر سنوات.

وادخلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الملدونيوم ضمن المواد الممنوعة منذ بداية العام الحالي.

ويستخدم الملدونيوم، المصنع في لاتفيا وغير الموافق عليه في الولايات المتحدة، لعلاج مشكلات عدم انتظام ضربات القلب ونقص المغنيزيوم وحالات مرض السكري الاسري.

ولم تشارك شارابوفا هذا العام سوى في بطولة استراليا المفتوحة حيث خرجت من الدور ربع النهائي اثر خسارتها امام الاميركية سيرينا وليامس.

وأحرزت شارابوفا 35 لقبا خلال مسيرتها حتى الان، منها 5 في البطولات الاربع الكبرى.

وتأمل روسيا باشراك افضل اربع لاعبات لديها حاليا في الالعاب الاولمبية وهن فضلا عن شارابوفا، سفتلانا كوزنتسوفا واناستازيا بافليوتشنكوفا وايكاترينا ماكاروفا.

وكان مدرب منتخب روسيا للسباحة سيرغي كولموغوروف اكد قبل ايام ان الاتحاد الدولي رفع عقوبة الايقاف الموقت المفروضة على السباحة يوليا افيموفا بطلة العالم 4 مرات في سباق 100 م صدرا.

واوقفت افيموفا (24 عاما) الحاصلة على برونزية 200 م صدرا في اولمبياد لندن (2012)، في آذار/مارس الماضي لتناولها مادة الملدونيوم ايضا لمدة 16 شهرا.

واعترفت افيموفا بانها تناولت الملدونيوم لاسباب صحية قبل ان تضع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هذه المادة على لائحة المنتخبات المحظورات في الاول من يناير 2016.

واكدت الوكالة العالمية في ابريل ان الذين طالتهم العقوبة بسبب الملدونيوم، قد يفلتون منها لانه من غير الممكن تحديد المدة التي يستغرقها بقاء هذه المادة في الجسم.

وكان وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو صرح قبل ايام ايضا انه تمت تبرئة جميع الرياضيين الذين اوقفوا بسبب الملدونيوم باستثناء افيموفا وشارابوفا.