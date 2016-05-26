رومينيجه غير متحمس لبقاء غوتزه في بايرن

استقبل كارل-هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني بعدم حماس تعهد ماريو غوتزه بالبقاء ضمن صفوف الفريق الذي سيتولى تدريبه اعتبارا من الموسم المقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلفا لجوسيب غوارديولا.

وسجل غوتزه مشاركات قليلة وعلى فترات متباعدة تحت قيادة غوارديولا ، منذ أن انضم اللاعب للفريق عام 2013 قادما من بوروسيا دورتموند ، وقد ترددت شائعات على نطاق واسع حول رحيل غوتزه عن البايرن في الصيف.

وارتبط اسم غوتزه بشكل كبير بفريق ليفربول الإنجليزي ليلعب مجددا تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب ، المدرب السابق لدورتموند.

واطمأن غوتزه من خلال محادثات هاتفية مع أنشيلوتي بأنه سيبدأ صفحة جديدة تحت قيادته في الموسم المقبل وسيحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه من جديد مع الفريق البافاري.

وجاء ذلك إلى جانب رغبته في وضع نهاية للشائعات حول مستقبله ، ليعلن غوتزه مؤخرا عن تعهده بالاستمرار مع بايرن ، لكن كلماته لم تلق حماسا من جانب رومينيجه.

وقال رومينيجه في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية الألمانية "كل شيء جرى شرحه بوضوح وبشكل صحيح لماريو. هو يعرف ما يفكر فيه النادي ويعرف ما يفكر فيه المدرب الجديد."

والمح رومينيجه إلى أن تصريحات غوتزه كانت تهدف لإخماد الشائعات المحيطة به قبل خوض المنتخب الألماني نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا.

وقال رومينيجه "ربما يريد فقط أن يشارك في البطولة الأوروبية بذهن صاف."

أما يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني فكان أكثر إيجابية إزاء رغبة غوتزه في البقاء مع بايرن للعام الرابع ، وقال لوف في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء خلال معسكر المنتخب بمدينة أسكونا السويسرية "أعتقد إنه أمر طيب أن يرغب في البقاء لعام آخر."

