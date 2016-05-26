طريقة زيدان الساحرة تعيد ريال مدريد إلى مكانه الطبيعي

بعد أقل من أربعة اشهر على توليه قيادة الفريق أبعد زين الدين زيدان ريال مدريد من على حافة الهاوية ليعود إلى مكانه الطبيعي بالظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وستمنح قيادة ريال مدريد للفوز على أتليتيكو مدريد المدرب زيدان مكانا آخر في سجلات النادي بعد أن سطر تاريخا مع الفريق خلال مشواره كلاعب.



وربما يرجع نجاح زيدان بشكل اكبر لطريقته والهالة المحيطة به أكثر من قدراته كمدرب. وتولى زيدان المسؤولية خلفا لرفائيل بنيتز في يناير الماضي عقب 18 شهرا من قيادته للفريق الثاني حيث حقق نتائج غير مقنعة وقضى موسما واحدا كمساعد لكارلو أنشيلوتي.



وظل زيدان في الواجهة بسبب مشواره الحافل كلاعب وخاصة عندما سجل هدف الفوز أمام باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال 2002. إلا أن الأمر لم يستغرق الكثير من الوقت من اللاعب السابق لمنتخب فرنسا لتحقيق النتائج المنتظرة.



ولم يقتصر نجاح زيدان على الوصول بريال إلى نهائي أوروبا للمرة 14 بل حصد نقاطا أكثر من أي مدرب آخر في أول 20 مباراة مع ريال بالدوري حيث فاز 17 مرة وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.



وخلال هذه الفترة حصد الفريق نقاطا أكثر من برشلونة الذي توج باللقب في النهاية. وتساءلت جماهير ريال عما كان سيحدث إذا قررت إدارة النادي اختيار زيدان - وليس بنيتز - لخلافة أنشيلوتي الصيف الماضي.



وبدأت حقبة زيدان بفوز ساحق بنتيجة 5-صفر على ديبورتيفو لاكورونيا إضافة لانتصارين كبيرين على سبورتنج خيخون وإسبانيول لكنه اضطر لمراجعة أسلوبه عقب الخسارة في مباراة قمة أمام أتليتيكو.



ومنذ ذلك اليوم فاز ريال بآخر 12 مباراة في الدوري رغم أنه نادرا ما قدم أداء مماثلا لما قدمه في بداية فترة زيدان.



ومنح مشوار ريال نحو النهائي القليل الذي يمكن التفاخر به بعد أن افلت من خروج محتمل أمام فولفسبورج قبل أن يتجاوز عقبة مانشستر سيتي بفضل هدف سجله احد لاعبي الفريق الانجليزي بالخطأ في مرماه.



وكما فعل بنيتز لجأ زيدان إلى لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو من اجل الوصول إلى توازن أكبر في خط الوسط وهو ما قلص من تأثير لاعبين مبدعين مثل جيمس رودريجيز وايسكو.



واستطاع زيدان تلافي أي انتقادات لاحقت بنيتز بسبب نفس الخطوات وهو ما يكشف الكثير بشأن قدرته على التحمل.



وقال سيرجيو راموس قائد ريال "انه أسطورة في النادي وهو ما يجعلك تمتلك حافزا اكبر عندما يدربك."



كما استطاع زيدان الفوز بثقة اللاعب الأهم للفريق وهو كريستيانو رونالدو.



وقال رونالدو "نحن نقف خلف زيدان دوما لأنه شخصية متواضعة يرغب دوما في الاستماع وهو ما يجعل الأمور أكثر سهولة."



وقلل زيدان دوما من حجم انجازاته. وألقى زيدان الضوء على العمل الذي يؤديه اللاعبون وقال أكثر من مرة إنه سيحصل على فرصة البقاء في النادي من خلال الفوز بالألقاب فقط.



وسيعني الفوز باللقب الأوروبي للمرة 11 في تاريخ النادي ضمان زيدان لمستقبله القريب إضافة لمكانه في قلوب مشجعي ريال مدريد.



إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام زيدان ليصنف ضمن صفوة المدربين.

