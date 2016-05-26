كانتونا:"العنصرية" أبعدت بنزيمة وبن عرفة عن منتخب فرنسا

اتهم الدولي الفرنسي السابق اريك كانتونا، مدرب منتخب فرنسا الكرة القدم حاليا، ديدييه ديشان بالعنصرية في اختيار اللاعبين للمشاركة في كأس أوروبا 2016 التي تستضيفها فرنسا من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

وجاء اتهام كانتونا لديشان لعدم استدعاء الأخير اللاعبين كريم بنزيمة وحاتم بن عرفة "بسبب أصولهما الإفريقية".

وقال كانتونا في تصريح لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية الخميس "أمر واحد مؤكد، بنزيمة وبن عرفة هما من أفضل اللاعبين في فرنسا ولن يشاركا في كأس أوروبا، وبالتأكيد هما من شمال إفريقيا، لذلك فإن النقاش مفتوح".

وتابع "بنزيمة وبن عرفة لاعبان رائعان".

وأضاف كانتونا (50 عاما) أسطورة مانشستر يونايتد سابقا "لست مندهشا من ان ديشان استغل حالة بنزيمة لعدم ضمه، خصوصا بعد ان قال فالس (مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية) إنه يجب عدم استدعائه إلى التشكيلة. وبن عرفة هو ربما يكون افضل لاعب في فرنسا حاليا، ولكنهما من اصول معينة، واسمح لنفسي بالتفكير بذلك".

خاض كانتونا 45 مباراة مع منتخب فرنسا بين 1987 و1995، واعتزل في 1997، وتزوج في 2007 من الممثلة الفرنسية-الجزائرية رشيدة براكني، ولم تكن علاقته جيدة مع ديشان.

واستبعد بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، وهو من أصول جزائرية، من التشكيلة التي ستشارك في كأس اوروبا بسبب تورطه في فضيحة الشريط الجنسي لزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، كما ان ديشان لم يضم لاعب نيس بن عرفة (من اصول تونسية) الى القائمة الاساسية، وابقاه ضمن لائحة من ثمانية لاعبين احتياطيين قبل اعلان التشكيلة النهائية.