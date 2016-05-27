أنشيلوتي يبدأ مسيرته مع بايرن بمواجهة ليبشتات وديا

المصدر: ليبشتات - د ب أ

أعلن نادي ليبشتات الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه سيلتقي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني "بوندسليغا" وديا في 16 يوليو المقبل على استاد ليبشتات الذي تبلغ سعته 8500 مشجع فقط.

ويخوض بايرن هذه المباراة بعد خمسة أيام فقط من بداية عمل مديره الفني الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يخلف الإسباني جوسيب غوارديولا في تدريب الفريق.

وتمثل المباراة هدية من مجلس إدارة نادي ليبشتات إلى كارل هاينز رومينيجه نائب رئيس نادي بايرن بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وولد رومينيجه في ليبشتات وتعلم اللعبة في هذه المدينة البالغ تعدادها 70 ألف نسمة.

وبناء على رغبة رومينيجه، يحصل ليبشتات على نصف عائدات المباراة فيما يذهب النصف الآخر لصالح اللاجئين المقيمين بالمدينة.