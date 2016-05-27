برشلونة يمدد عقد بوسكيتس حتى 2021

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، تمديد عقد نجمه سيرجيو بوسكيتس حتى 2021 من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويلعب الدولي الإسباني في صفوف برشلونة منذ بدايته الاحترافية قبل ثمانية أعوام.

وجاء في بيان للنادي الكتالوني: "إن الاتفاق يتضمن إمكانية إضافة عامين آخرين، حتى نهاية موسم 2022-2023".

ورفع برشلونة قيمة البند الجزائي المتعلق ببوسكيتس من 50 الى 200 مليون يورو.

وأوضح بطل إسبانيا أن العقد "سيوقع في الأيام المقبلة".

وقال بوسكيتس: "أنا سعيد للتوصل إلى هذا الاتفاق واللعب هنا سنوات اخرى".

وأحرز بوسكيتس (27 عاما) مع برشلونة 6 ألقاب في الدوري الاسباني، ثلاثة القاب في دوري ابطال اوروبا، واربعة ألقاب في كأس الملك، وثلاثة القاب في السوبر الاوروبية، واربعة في السوبر الإسبانية، وثلاثة في كأس العالم للأندية.

كما فاز بوسكيتس مع منتخب اسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012.