رسمياً.. مورينيو يتولى تدريب مانشستر يونايتد

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه عين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا لفريقه الأول بناء على عقد لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويتولى المدرب البرتغالي البالغ من العمر 53 عاما تدريب النادي الإنجليزي بديلا للهولندي لويس فان غال الذي انتهت فترته في أولد ترافورد والتي دامت لعامين يوم الاثنين الماضي بعد يومين من فوز يونايتد بلقب كأس الاتحاد الانجليزي.

ويتضمن عقد مورينيو مع يونايتد بندا يتيح استمرار المدرب على رأس الجهاز الفني للنادي حتى عام 2020 على الأقل.

وكان مورينيو الذي يصف نفسه بأنه: "الاستثنائي" أقيل من تدريب تشيلسي في ديسمبر الماضي منهيا فترته الثانية في قيادة النادي اللندني.

وقال ايد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد في بيان "ببساطة جوزيه هو أفضل مدرب في عالم كرة القدم اليوم. فقد سبق له الفوز بألقاب كثيرة وألهم العديد من اللاعبين عبر أنحاء أوروبا وبالطبع هو يعرف الدوري الانجليزي الممتاز جيدا جدا وسبق له الفوز بلقبه ثلاث مرات."

وأضاف البيان "أود أن أنتهز هذه الفرصة للترحيب به في مانشستر يونايتد. يملك سجلا حافلا من النجاح يؤهله تماما لقيادة النادي إلى الأمام."

وسبق لمورينيو تدريب بورتو البرتغالي وانترناسيونالي الايطالي وريال مدريد الاسباني أيضا وفاز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وانترناسيونالي.

وخلال فترتيه مع تشيلسي أحرز مورينيو لقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات كما فاز معه بكأس انجلترا وبكأس الرابطة.

كما سبق له أيضا الفوز بألقاب الدوري الايطالي والدوري البرتغالي والدوري الاسباني.

وفي الموسم المقبل سيقود مورينيو يونايتد في الدوري الأوروبي بعدما احتل فريقه الجديد المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي.

وبهذا الارتباط أصبحت الساحة مهيأة لتعاون جديد بين اثنين من أهم الأسماء في عالم اللعبة الشعبية وهما مورينيو المدرب المخضرم وصاحب الألقاب العديدة في أماكن مختلفة والعملاق العالمي مانشستر يونايتد أكثر أندية انجلترا نجاحا.

وقال مورينيو في بيان "تولي تدريب مانشستر يونايتد هو شرف غير عادي في عالم اللعبة."

وأضاف مورينيو "هذا النادي مشهور ويحظى بالإعجاب حول العالم وله سحر خاص وعاطفة يتميز بهما عن بقية الأندية الأخرى."

وقال مورينيو أيضا "كنت أشعر دوما بجاذبية تجاه أولد ترافورد وهو يرتبط ببعض الذكريات الهامة بالنسبة لي خلال مسيرتي مع اللعبة ودائما كانت هناك علاقة طيبة بيني وبين مشجعي يونايتد."

وأكد مورينيو "أتطلع إلى قيادة الفريق والاستمتاع بالتشجيع الجماهيري الرائع له خلال الأعوام المقبلة."

ورحب ريو فرديناند لاعب يونايتد ومنتخب انجلترا السابق بالتعاقد مع مورينيو عندما كتب عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "سيكون هذا التحدي الأكبر والأكثر إثارة لجوزيه مورينيو.. مهمته الأولى ستكون بث روح الفوز في الفريق من جديد.. مانشستر يونايتد تعاقد مع فائز حقيقي".