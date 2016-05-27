دونغا يستدعي كاكا لتمثيل البرازيل في كوبا أميركا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن كاكا انضم إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في نسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة.



وسيحل لاعب أورلاندو سيتي الأميركي في المنتخب البرازيلي بدلا من دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا والذي استبعد من التشكيلة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.



ودائما كان كاكا اللاعب السابق لميلانو وريال مدريد ضمن تشكيلة المدرب دونغا رغم أنه لا يلعب كثيرا في معظم المباريات.



ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 34 عاما في مباراة كاملة مع البرازيل منذ 2012.



وكاكا هو ثاني لاعب ينضم إلى التشكيلة بسبب الإصابة بعد انضمام جوناس لاعب بنفيكا بدلا من ريكاردو اوليفيرا.



وفي كوبا أميركا ستلعب البرازيل في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وهايتي وبيرو.



وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية ضد بنما الأحد المقبل في دنفر بولاية كولورادو.