بويول: لا أفكر في التدريب حاليا

كشف القائد التاريخي لنادي برشلونة الإسباني كارليس بويول، أنه لن يتجه إلى التدريب أو العمل الإداري في الوقت الراهن وذلك في مؤتمر صحافي لإحدى الشركات الراعية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت في القاهرة.

وقال بويول (38 عاما) الذي اعتزل عام 2014 بعد إحرازه لقب الدوري 6 مرات ودوري ابطال اوروبا 3 مرات مع الفريق الكتالوني: "لن أتجه لتدريب الناشئين أو الكبار أو العمل الإداري في الوقت الحالي".

وتابع المدافع الدولي السابق: "حاليا أنا متعاقد مع احدى شركات تعليم كرة القدم للبراعم الصغار. أرغب في تعليم البراعم لكرة القدم بالطريقة التي تعلمتها خلال الـ20 سنة الماضية".

ورفض بويول توقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام السبت في وقت لاحق على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، بين قطبي مدينة مدريد الاسبانية ريال وأتلتيكو، وقال: "المباراة ستكون قوية للغاية لأنها بين فريقين عريقين على مستوى اسبانيا وأوروبا. موقفي كقائد سابق لبرشلونة يجعلني أرفض مجرد التكهن بفوز فريق على حساب الآخر، ولكن ما أستطيع قوله أنها ستكون مباراة ممتعة وقوية وستكون خير ختام للموسم".

وأعرب بويول عن سعادته لزيارة مصر في مثل هذا التوقيت من العام، مؤكدا أن الأجواء رائعة وأنه استمتع مع اسرته بزيارة الأهرامات ومصر القديمة والمتحف المصري الكبير.