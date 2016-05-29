رونالدو: لا زلت أواصل كتابة تاريخ كرة القدم

المصدر: مدريد - د ب أ

قال كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسباني إنه كتب لنفسه صفحة في تاريخ كرة القدم بتسجيل ركلة الترجيح الخامسة الحاسمة لفريق في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها فريقه 5 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وقال رونالدو : "كما قلت مرارا ، أكتب تاريخي، وصفحتي في تاريخ كرة القدم ، وأشعر بالسعادة".

ورغم الأداء غير المقنع خلال المباراة بسبب الإصابة التي عانى منها وظهرت آثارها بداية من الشوط الثاني ، فرض رونالدو نفسه بطلا للمباراة النهائية في ميلانو مساء السبت بتسجيل ركلة الترجيح الخامسة الحاسمة بعدما أهدر خوان فران الركلة الرابعة لأتلتيكو.

وقال رونالدو : أشعر بسعادة طاغية ، إنها لحظة فريدة ولها مذاق خاص. أردنا الفوز بلقب دوري الأبطال. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وأن ركلات الترجيح تكون مجازفة ومغامرة دائما... أظهرنا ما نمتلكه من خبرة كبيرة".

وأشاد رونالدو بالعمل الرائع الذي قدمه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال والذي تولى تدريب الفريق قبل خمسة شهور فقط.

وقال رونالدو : "زيدان قدم عملا رائعا. استحق هذا التتويج. ما أريده بشكل هائل هو أن يظل معنا في الموسم المقبل".

