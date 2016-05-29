غودين: صدمنا.. وسننهض من جديد

أكد الأوروجوياني الدولي دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد الأسباني أن الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت صدمة قوية وصعبة للفريق.

وتوج الريال مساء السبت بلقبه الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال اثر فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 ليفشل أتلتيكو في الفوز بلقبه الأول في البطولة حيث كانت خسارته أمس هي الثالثة له في المباريات النهائية لدوري الأبطال.

ورغم هذا، أكد غودين أن فريقه سينهض ويتعافى سريعا من هذه الصدمة. وقال غودين: "الصدمة قوية وصعبة، ولكننا سننهض. ننجح في هذا دائما. نفتخر بشدة لما حققناه هذا العام".

وأوضح: "مجهود الفريق كان رائعا ولكنه لم يتوج جهده باللقب.. إنها كرة القدم. علينا انتظار فرصة أخرى".

وأعرب غودين عن افتخاره بفريق أتلتيكو نافيا أن يستسلم الفريق في أي وقت لأن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتحمسين الذين سيواصلون الكفاح من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف الفريق.

