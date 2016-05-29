نوليتو يعزز تواجده في تشكيلة إسبانيا بهدفي البوسنة

عزز مهاجم سلتا فيغو مانويل اغودو دوران المعروف بـ"نوليتو" حظوظه بحجز مقعده في تشكيلة اسبانيا النهائية الى كأس اوروبا 2016 بعدما قاد حاملي اللقب وبتشكيلة رديفة الى الفوز على البوسنة 3-1 اليوم الاحد في سانت غالن السويسرية في مباراة ودية.



وقرر المدرب فيسنتي دل بوسكي خوض اللقاء بفريق رديف غاب عنه نجوم برشلونة الى جانب لاعبي قطبي العاصمة ريال واتلتيكو بسبب انشغالهم بنهائي دوري الابطال (فاز الاول السبت بركلات الترجيح)، استدعاء نوليتو الى التشكيلة الاولية للنهائيات بعد موسمه الجيد مع سلتا فيغو (سجل 12 هدفا في الدوري).



وكان نوليتو (29 عاما) الذي سجل بدايته مع المنتخب الوطني في مباراة ودية ضد المانيا (صفر-1) في 18 نوفمبر الماضي، عند حسن ظن دل بوسكي اذ وضع "لا فوريا روخيا" في المقدمة بهدفين نظيفين سريعين ليصبح اول لاعب يسجل ثنائية لبلاده في الشوط الاول منذ ان حقق ذلك فرناندو توريس ضد تاهيتي عام 2013.



وافتتح نوليتو التسجيل في الدقيقة 11 اثر ركلة ركنية وصلت الى مهاجم روما الايطالي ادين دزيكو الذي حاول تشتيتها لكن الكرة سقطت امام جناح سلتا فيغو الذي سيطر عليها ثم سددها بعيدا عن متناول الحارس اسمير بيغوفيتش.



ولم ينتظر نوليتو طويلا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18 اثر خطأ من محمد بيسيتش الذي تباطأ في تشتيت الكرة فخطفها سيسك فابريغاس ومررها الى زميله الذي سددها "ساقطة" فوق بيغوفيتش.



وعادت البوسنة الى اجواء اللقاء وقلصت الفارق في الدقيقة 29 برأسية امير سافيتش اثر ركنية من ميراليم بيانيتش، لكن فرحة سافيتش وبلاده لم تدم طويلا لانه طرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بعد مشادة جماعية انتهت بدفعه فابريغاس واسبيلكويتا ما دفع الحكم الى رفع البطاقة الحمراء في وجهه.



ورغم التفوق العددي بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم العديد من التعديلات التي اجراها دل بوسكي والتي طالت لاعبين مثل نوليتو وفابريغاس ودافيد سيلفا، فيما كان بدرو رودريغيز ابرز المشاركين في النصف الثاني من اللقاء وهو كان صاحب الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وتخوض اسبانيا مباراتين تحضيريتين اخريين ضد كوريا الجنوبية وجورجيا في الاول والسابع من الشهر المقبل على التوالي قبل ان تبدأ حملة الدفاع عن لقبها القاري في 13 منه ضد تشيكيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا كرواتيا وتركيا.

