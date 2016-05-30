الإصابة تغيب كارفاخال عن يورو 2016

يغيب الظهير الأسباني داني كارفاخال، عن صفوف منتخب بلاده خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، بعد أن تعرض لإصابة عضلية، لا يرجى شفاؤه منها قبل انطلاق البطولة.

وخضع مدافع ريال مدريد اليوم الاثنين لفحوصات طبية أثبتت معاناته من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفقرات القطنية.

وتعرض كارفاخال للإصابة في الشوط الثاني من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بركلات الترجيح.

وغادر اللاعب الأسباني ملعب المباراة والدموع تنهمر من عينيه، بعدما شعر باحتمالية غيابه عن البطولة الأوروبية، وهو التصور الذي تم تأكيده فيما بعد.

ومن المقرر أن يعلن فيسينتي دل بوسكي، المدير الفني للمنتخب الأسباني، غدا الثلاثاء القائمة النهائية للفريق.

وكان دل بوسكي قد كشف في وقت سابق عن قائمته الأولية، التي ضمت 25 لاعبا، والتي يتعين خروج اثنين منها، أحداهما كارفاخال.

وقد يختار المدرب الأسباني الإبقاء على هيكتور بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي انضم لمعسكر المنتخب الأسباني للمساعدة في التدريبات، بيد أن إصابة كارفاخال فتحت الباب أمامه للاستمرار.

