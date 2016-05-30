عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الشرطة تحتجز أورييه في باريس

المصدر: باريس - رويترز
اورييه
رابط مختصر

أكد مسؤول في الشرطة، إنه تم احتجاز سيرغ اورييه مدافع باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد مشاجرة مع الشرطة في العاصمة الفرنسية.

وحدثت الواقعة في منطقة شانزليزيه قبل الفجر وتضمنت بعض العنف وفقا لوصف مسؤول الشرطة. وقالت إذاعة اوروبا 1 إنها حدثت بينما كان لاعب منتخب ساحل العاج (23 عاما) يغادر ملهى ليليا.

وأوقف المدرب لوران بلان المدافع اورييه لفترة قصيرة في منتصف فبراير بعدما نشر تسجيلا على الانترنت أهان فيه بلان وزميليه في باريس سان جيرمان زلاتان ابراهيموفيتش وانخيل دي ماريا.

كلمات دالّة

#باريس سان جيرمان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر