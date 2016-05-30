الشرطة تحتجز أورييه في باريس

أكد مسؤول في الشرطة، إنه تم احتجاز سيرغ اورييه مدافع باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد مشاجرة مع الشرطة في العاصمة الفرنسية.



وحدثت الواقعة في منطقة شانزليزيه قبل الفجر وتضمنت بعض العنف وفقا لوصف مسؤول الشرطة. وقالت إذاعة اوروبا 1 إنها حدثت بينما كان لاعب منتخب ساحل العاج (23 عاما) يغادر ملهى ليليا.



وأوقف المدرب لوران بلان المدافع اورييه لفترة قصيرة في منتصف فبراير بعدما نشر تسجيلا على الانترنت أهان فيه بلان وزميليه في باريس سان جيرمان زلاتان ابراهيموفيتش وانخيل دي ماريا.