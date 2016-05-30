تيري: مورينيو سيعيد يونايتد لتحقيق البطولات

يتوقع جون تيري، قائد تشيلسي، أن ينجح جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، وقال إن المدرب البرتغالي هو الشخص المناسب لقيادة سعي بطل انجلترا 20 مرة للعودة للمنافسة على الألقاب الكبرى.

وسيأمل مورينيو، الذي عين مدربا ليونايتد يوم الجمعة خلفا للهولندي لويس فان غال، أن يضمن عودة النادي لأيام المجد التي عاشها المشجعون حتى وضع المدرب اليكس فيرغسون حدا لمسيرته مع الفريق التي استمرت لمدة 26 عاما باعتزاله في 2013.

وفاز تيري بثمانية ألقاب مع مورينيو خلال فترتين للمدرب البرتغالي البالغ عمره 53 عاما مع الفريق اللندني.

وقال تيري في مناسبة خيرية أمس الأحد: "إنها أنباء رائعة لمانشستر يونايتد. أنا واثق أن جماهير يونايتد ولاعبيه سعداء بذلك لأنه أفضل مدرب عملت معه. سيكون رائعا لمانشستر يونايتد".



وفي وجود العديد من المدربين الكبار في كرة القدم في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم القادم وبينهم بيب جوارديولا في مانشستر سيتي وانطونيو كونتي مع تشيلسي يتوقع تيري أوقاتا مثيرة.



وأضاف المدافع الدولي السابق: "أعتقد أنه أمر رائع لكرة القدم الانجليزية... جوزيه وبيب غوارديولا في مانشستر وكونتي سيأتي إلى تشيلسي".



وتابع: "هناك معركة حقيقية بين المدربين الذين سيحرصون على البدء بشكل جيد لذا أعتقد أننا سنعيش أوقاتا مثيرة".