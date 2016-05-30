خوان فران لجماهير أتليتكو: دموعي تعكس حزنكم

شكر خوان فران الظهير الأيمن لأتليتيكو مدريد جماهير ناديه لدعمه بعدما أهدر إحدى ركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد يوم السبت.



وسدد خوان فران في القائم وبعدها سجل كريستيانو رونالدو الركلة الأخيرة ليحسم فوز ريال باللقب للمرة 11 في ميلانو.



وانهمرت دموع خوان فران لاعب منتخب اسبانيا ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد الهزيمة لكنه كتب خطابا نشره موقع أتليتيكو اليوم الاثنين.



وقال خوان فران "لن أنسى مظاهر المودة منكم في وقت التمس فيه العفو.



"دموعي تعكس وجوه الآلاف من مشجعي أتليتيكو ممن حضروا إلى الاستاد وساعدوني لاحتواء حزني الشديد في هذه الأوقات الصعبة."



وتلك الهزيمة هي الثالثة لأتليتيكو في نهائي كأس أوروبا والثانية أمام ريال في آخر ثلاث سنوات.



وأضاف "وأود أن أشكر كل من وثق بنا وأظهر أن اتليتيكو يمثل شيئا مميزا ومختلفا جدا. قلبنا يخفق بقوة أكثر من أي وقت مضى.



"قبل عامين قلت إننا سنعود للنهائي والآن أخبرت قائدنا جابي بأننا سنرفع كأس دوري الأبطال ان عاجلا أو آجلا وسنحتفل به معا."



ومن المتوقع انضمام خوان فران للتشكيلة النهائية لاسبانيا التي ستعلن الثلاثاء لخوض منافسات بطولة أوروبا في فرنسا الشهر المقبل.



