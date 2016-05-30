راشفورد يبقى في صفوف يونايتد حتى 2020

قال مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في موقعه على الإنترنت، اليوم الاثنين، إن المهاجم ماركوس راشفورد وقع عقدا جديدا سيبقيه في استاد اولد ترافورد حتى عام 2020 مع خيار يسمح بتمديد العقد لعام إضافي.

وسجل راشفورد (18 عاما) الذي نشأ في أكاديمية يونايتد 8 أهداف هذا الموسم بينها اثنان في مباراته الأولى ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي.

وقال راشفورد: "أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد. كنت دائما من مشجعي مانشستر يونايتد.. لذا اللعب للفريق الأول هو حلم تحول إلى حقيقة".

وأضاف: "أنا ممتن لحصولي على فرصة إثبات نفسي. القدرة على اللعب في أكبر أندية العالم تعني كل شيء بالنسبة لي ولأسرتي".