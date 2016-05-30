سوء النتائج ينهي علاقة بيسيرو وبورتو

اعلن بورتو الذي لم يفز بأي لقب منذ 3 اعوام اقالة مدربه جوزيه بيسيرو من منصبه بسبب سوء النتائج هذا الموسم.



وكان بيسيرو (56 عاما) انتقل من الاهلي المصري لتدريب بورتو في يناير الماضي بعد اقالة المدرب الاسباني جولن لوبيتيغوي مباشرة.



وجاء في بيان لبورتو "ان النادي توصل الى اتفاق مع المدرب جوزيه بيسيرو على انهاء عقده"، من دون اضافة مزيد من التفاصيل.



وانهى بورتو موسما سيئا فخرج من دوري ابطال اوروبا امام تشلسي في ديسمبر الماضي، وحل ثالثا في الدوري المحلي خلف غريميه بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، ويتعين عليه خوض الملحق للمشاركة في البطولة الاوروبية في الموسم المقبل.



وكانت امام بورتو فرصة اخيرة للخروج من الموسم بلقب لكنه خسر قبل نحو اسبوع امام سورتينغ براغا رابع الدوري في نهائي الكأس المحلية.



وحسب الصحف البرتغالية، قد يقود الحارس البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو فريق بورتو في الموسم المقبل، علما بانه انهى مسيرته كلاعب في صفوفه بين 2007 و2010.