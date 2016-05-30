غاسول يرفض المشاركة في الأولمبياد بسبب "زيكا"

اعلن لاعب ارتكاز منتخب اسبانيا لكرة السلة باو غاسول انه ينوي عدم المشاركة في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 اغسطس بسبب فيروس زيكا المنتشر بكثافة في تلك المنطقة.



وقال غاسول خلال حدث نظمه احد رعاته "انوي ذلك (عدم الذهاب). اعتقد بانها مسألة مهمة بما يكفي وتستحق التفكير بها".



واضاف لاعب شيكاغو بولز الاميركي "آمل بان تعطي اللجان الاولمبية الوطنية والمنظمات الدولية معلومات اوفر عن الوضع الحقيقي في البرازيل لكي يستطع الرياضيون اتخاذ قرارتهم بناء على معرفتهم بالامر".



واوضح في مؤتمر صحافي انه على اتصال مع خبراء ومتخصصين بالعلوم لكي يكون على معرفة تامة بالفيروس. واضاف غاسول الحاصل على فضية المسابقة مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين (2008) ولندن (2012)، انه لن يتفاجأ اذا رفض رياضيون آخرون الذهاب الى ريو دي جانيرو بسبب وباء زيكا.



وختم "علينا اتخاذ قرارات واجراءات لكي لا يتحول الحلم الاولمبي الى كابوس صحي". وفي السياق ذاته، قال غاسول ايضا في عمود من صحيفة "ال باييس" في عددها الصادر "سنرى ما قد يحدث، لكن يجب اعطاء الاولوية لصحة الرياضيين وعائلاتهم ومشجعيهم الذين سيذهبون الى البرازيل".

