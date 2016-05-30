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يوفنتوس يعتزم إعلان تعاقده مع داني ألفيش نهاية الأسبوع

المصدر: تورين - د ب أ
ألفيش وبوغبا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014
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يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الإعلان عن التعاقد مع دانيل ألفيش الظهير الأيمن لفريق برشلونة الأسباني خلال هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على لسان بيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس قوله :"الصفقة ستكلف يوفنتوس 5ر3 مليون يورو لكل عام بالإضافة للمكافآت على ان تكون الصفقة لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام ثالث، وينتظر أن يتم الإعلان عنها بنهاية هذا الأسبوع.

فيما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه سيتم الإعلان عن تعاقد يوفنتوس مع ألفيش في غضون 72 ساعة خاصة وان اللاعب يمكنه ترك برشلونة بدون مقابل قبل 5 يونيو.

وذكرت تقارير أن جوانا سانز زوجة ألفيش تعاقدت مع وكالة أزياء إيطالية، مما يعزز التكهنات بإنتقال ألفيش للدوري الإيطالي.

وتأتي هذه التكهنات على الرغم من أن دينورا سانتا آنا زوجة اللاعب السابقة ومديرة أعماله أكدت على عدم وجود نية لدى اللاعب بالرحيل عن برشلونة.

كلمات دالّة

#داني ألفيش, #برشلونة, #يوفنتوس

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