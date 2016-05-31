الولايات المتحدة تحذر من هجمات إرهابية في يورو 2016

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها، الثلاثاء، من أن كأس أوروبا 2016 لكرة القدم وغيرها من الفعاليات التي تجري في أنحاء فرنسا وأوروبا تشكل "أهدافا محتملة للإرهابيين".

وتبدأ نهائيات البطولة الأوروبية التي تستمر شهرا، في باريس في 10 يونيو وتشارك فيها افضل المنتخبات الاوروبية وتستقطب مئات الاف المتفرجين.

وقالت وزارة الخارجية إن "ملاعب مباريات كأس أوروبا ومناطق المشجعين ومواقع الترفيه التي تعرض فيها المباريات في فرنسا وانحاء اوروبا تمثل اهدافا محتملة للارهابيين".

وجاء هذا التحذير ضمن تحديث للتحذير الذي نشرته الوزارة منذ فترة طويلة للمسافرين بتوخي الحذر من هجمات قد يشنها ارهابيون على وسائل النقل او اماكن التجمع العامة في اوروبا.

وقالت الوزارة "نحن نحذر المواطنين الأميركيين من خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة في أنحاء أوروبا تستهدف فعاليات رئيسية ومواقع سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل نقل".

وأضافت أن "أعدادا كبيرة من السياح الذين يزورون اوروبا خلال اشهر الصيف هذا العام سيشكلون اهدافا اكبر للارهابيين الذين يخططون لشن هجمات في مواقع عامة خاصة على مستوى الفعاليات الكبرى".

واستبعدت الحكومة الفرنسية الغاء البطولة التي يتوقع ان تستقطب مليوني متفرج الى مختلف المدن الفرنسية.

ولتعزيز الإجراءات الأمنية، مددت فرنسا حالة الطوارئ التي فرضتها عقب اعتداءات نوفمبر في العاصمة باريس وادت الى مقتل 130 شخصا.