بيلرين يعوض غياب كاربخال في قائمة إسبانيا

انضم هيكتور بيلرين الظهير الأيمن لأرسنال للتشكيلة النهائية لمنتخب إسبانيا في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم الثلاثاء.



وأكد الاتحاد الإسباني انضمام بيلرين إضافة إلى 18 لاعبا آخر إلى التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني في بطولة أوروبا. وبيلرين ضمن 19 لاعبا في تشكيلة إسبانيا لمواجهة النمسا وديا الأربعاء.



وجاء انضمام بيلرين (21 عاما) بعد تعرض دانييل كاربخال الظهير الأيمن لريال مدريد لإصابة عضلية يوم السبت الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد.



وسيعلن فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا اللاعبين المختارين من ريال مدريد وأتليتيكو في وقت لاحق .



وقال الاتحاد الإسباني "أكد ديل بوسكي أن تشكيلته المكونة من 19 لاعبا لمواجهة النمسا ستكون ضمن التشكيلة النهائية."



وخاض بيلرين مباراته الدولية الأولى في لقاء انتهى بالفوز وديا 3-1على البوسنة يوم الأحد الماضي وقدم موسما قويا مع أرسنال.



وستبدأ إسبانيا - الفائزة بآخر لقبين في بطولة أوروبا - مشوارها في البطولة القارية أمام جمهورية التشيك في 13 يونيو .

