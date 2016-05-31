ديل بوسكي يحرم الإسبان من إيسكو وساول

ضم فيسنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الذي لم يشارك في أي مباراة دولية إلى تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعبا لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016.



وشارك فاسكيز في 33 مباراة مع ريال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل خلال ركلات الترجيح ليساعد فريقه على الفوز بنهائي دوري أبطال اوروبا ضد اتليتيكو مدريد .



وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي في سالزبورج "كنا نعلم أن علينا استبعاد بعض اللاعبين ولا أستطيع سوى ضم 23 لاعبا."



وأضاف "أردت أن أجعل التشكيلة متوازنة وأعتقد أنني اخترت الأفضل. في وجود هؤلاء اللاعبين نحن في أمان."



وفازت اسبانيا ببطولة اوروبا في 2008 و2012.



واستبعد ايسكو لاعب وسط ريال من التشكيلة وكذلك المتألق ساول نيغويز لاعب أتليتكو مدريد، بينما سيغيب داني كاربخال عقب إصابة الظهير الأيمن في عضلات الساق ضد اتليتيكو.



وقال ديل بوسكي "بليرين لاعب للحاضر والمستقبل. نعرف أن بوسعنا الاعتماد عليه."



واستبعد لاعب الوسط ساؤول نيجيز - الذي لم يسبق له اللعب دوليا - رغم مستواه الرائع مع اتليتيكو هذا الموسم.



وسيكون ماكينة الأهداف اريتز ادوريز (35 عاما) أكبر لاعب في التشكيلة. وخاض ادوريز مباراتين دوليتين فقط مع اسبانيا لكنه سجل 33 هدفا في 44 مباراة مع اتليتيك بيلباو بجميع المسابقات هذا الموسم.



وقال ادوريز "ليس من الطبيعي اللعب في بطولة اوروبا في هذا السن لذا فهي جائزة كبيرة."



وسيلحق لاعبو ريال واتليتيكو ببقية التشكيلة يوم السبت القادم وسيكون بوسعهم المشاركة في اخر مباريات اسبانيا الودية ضد جورجيا في خيتافي في السابع من يونيو .



وتلتقي اسبانيا مع كوريا الجنوبية وديا في سالزبورج الأربعاء.



ويبدأ المنتخب الاسباني حامل اللقب مشواره ضد جمهورية التشيك في تولوز في 13 يونيو . ويواجه أيضا تركيا وكرواتيا في المجموعة الرابعة.



واختار ديل بوسكي كلاً من ايكر كاسياس (بورتو) ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) سيرجيو ريكو (أشبيلية) في حراسة المرمى، ومارك بارترا (برشلونة) جوردي البا (برشلونة) جيرارد بيكي (برشلونة) سيزار ازبيليكويتا (تشيلسي) هيكتور بليرين (ارسنال) سيرجيو راموس (ريال مدريد) خوانفران (اتليتيكو مدريد) في خط الدفاع.

وفي خط الوسط حضر كلاً من سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، ميكل سان خوسيه (اتليتيك بيلباو)، سيسك فابريجاس (تشيلسي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ)، برونو سوريانو (فياريال)، اندريس انيستا (برشلونة) وكوكي (اتليتيكو مدريد).

وتواجد في الهجوم كلاً من بيدرو (تشيلسي)، ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، الفارو موراتا (يوفنتوس)، اريتز ادوريز (اتليتيك بيلباو)، نوليتو (سيلتا فيجو) ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد).