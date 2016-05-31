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روما يعلن تعاقده مع الألماني روديغر

المصدر: روما - د ب أ
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أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقده مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر بشكل نهائي، بعد نجاحه خلال فترة الإعارة التي قضاها مع الفريق في الموسم الماضي.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال هذا الصيف، ولكن نادي روما دفع لفريقه شتوتغارت 9 ملايين يورو للحصول على خدماته، وكشف النادي الإيطالي عن ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث نشر تغريدة جاء فيها: "استغل روما بنود العقد وتعاقد مع أنطونيو روديغر".

ووقع اللاعب على عقود انضمامه التي تبقيه مع نادي روما لمدة أربع سنوات، ويستعد اللاعب حاليا للسفر إلى فرنسا للمشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا يورو .2016

كلمات دالّة

#روما, #ألمانيا

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