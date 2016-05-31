فرنسا تتغلب على الكاميرون ودياً

فاز المنتخب الفرنسي على ضيفه الكاميروني 3 -2 في مباراة ودية المثيرة جمعت المنتخبين الاثنين على استاد دي لا بواجور في نانت.

وتقدم بليس ماتويدي لاعب وسط باريس سان جيرمان، بهدف لمنتخب الديوك في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة من كينجسلي كومان وسدد من مسافة عشر ياردات في شباك جوزيف اوندوا حارس الكاميرون.

ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك المنتخب الكاميروني التعادل عن طريق فانسون أبوبكر مهاجم بورتو البرتغالي بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد تلقيه تمريرة من الان روميو نيوم.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف اوليفييه جيرو مهاجم ارسنال الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بعدما تلقى تمريرة من بول بوجبا امام المرمى مباشرة ولم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة تمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم شالكه الألماني من تسجيل هدف التعادل للكاميرون بعدما تلقى برتراند ابانج تمريرة طولية من الحارس جوزيف اوندوا ليمرر بدوره إلى تشوبو موتينج الذي سدد بجدارة في شباك الحارس هوجو لوريس.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة خطف ديميتري بايت لاعب وسط ويستهام يونايتد الإنجليزي هدف الفوز القاتل للديوك الفرنسية عبر ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 مترا.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات فرنسا لاستضافة يورو 2016 التي تنطلق في العاشر من الشهر المقبل وكذلك ضمن استعدادات الكاميرون لتصفيات كأس الأمم الافريقية.

وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأوروبية بجوار رومانيا والبانيا وسويسرا، فيما يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية التي سوف تقوم في الجابون العام المقبل.

ويختتم منتخب فرنسا تجاربه الودية بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم السبت المقبل.

