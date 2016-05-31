مخيتاريان يرفض تمديد عقده مع دورتموند

رفض هنريخ مخيتاريان المطلوب من تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين تمديد عقده مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، حسب ما أوضح وكيل أعماله مينو رايولا لصحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء.

وقال رايولا "لماذا عليه أن يمدد الآن؟ ميكي (مخيتاريان) يرتبط بعقد حتى 2017 ونحن نواصل التفكير بمستقبله".

ويواجه دورتموند أزمة هجرة أبرز لاعبيه، فقد وقع قائده ماتس هوملس مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند في 23 مايو الماضي، والمهاجم الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ أعلن رحيله، ويحاول النادي بالتالي الاحتفاظ بلاعبيه الآخرين، وتحديدا ايلكاي غوندوغان ومخيتاريان.

وسجل الدولي الأرميني (27 عاما) 23 هدفا مع دورتموند هذا الموسم وصنع 32 هدفا في جميع المسابقات.

وحل دورتموند في المركز الثاني ضمن الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ.