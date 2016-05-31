مورينيو: لن أدخل في منازلة شخصية مع غوارديولا

اكد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عين الاسبوع الماضي مدربا لمانشستر يونايتد انه سيتجنب التركيز على التنافس مع الاسباني بيب غوارديولا المنتقل من بايرن ميونيخ الألماني للاشراف على مانشستر سيتي.

واعتبر مورينيو (53 عاما) في مؤتمر في جامعة لشبونة ان ذلك يصب في مصلحة الفرق الاخرى الطامحة لاحراز اللقب، وقال "تجربتي لا تسمح لي بان اكون بريئا. كنت قريبا منه خلال عامين في بطولة كان اللقب اما لي واما له، اما لريال مدريد واما لبرشلونة".

واضاف البرتغالي الذي اشرف على ريال مدريد حين كان غوارديولا مدربا لبرشلونة: "في مثل هذا الوضع، المنازلات الشخصية لها مغزى كبير لانه قد يكون لها تأثير كذلك".

وتابع "في انجلترا، في المواسم الاربعة الاخيرة كان هناك 4 ابطال مختلفين، لذلك كان التنافس في الاوج" في الدوري الانجليزي مقارنة مع البطولات الالمانية والفرنسية والاسبانية والايطالية حيث سيطر في السنوات الاخيرة بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان وبرشلونة ويوفنتوس على التوالي.

واشار ايضا الى "ان الحال في انكلترا ليست كما في البطولات الاخرى لان الاقوياء يبقون كذلك".

وكان مورينيو من دون ناد منذ اقالته من تشلسي في ديسمبر، ووقع الجمعة الماضي عقدا مع يونايتد لثلاث سنوات مع امكانية التمديد موسما آخر.

وختم مورينيو بالقول انه لا يستطيع قلب البطولة الانجليزية رأسا على عقب "وانما سأكون جزءا من كل. يرتفع المستوى بفضل مدربين جدد ولاعبين جدد ايضا قد يستطيعون عمل شيء مختلف".

