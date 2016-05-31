هودسون يضم راشفورد ويستبعد درينكووتر

اعلن روي هودسون مدرب منتخب انجلترا التشكيلة النهائية لكأس اوروبا 2016 حيث حافظ على الشاب ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) فيما استبعد اندروس تاوسند (نيوكاسل يونايتد) وداني درينكووتر (ليستر سيتي).

ويأتي الاعتماد على راشفورد (18 عاما) في تشكيلة الـ23 لاعبا لكأس اوروبا التي تحتضنها فرنسا من 10 يونيو الى 10 يوليو، بعد ان نجح في الوصول الى الشباك بعد ثلاث دقائق فقط على دخوله الى ارضية الملعب في مباراته الدولية الاولى مع "الاسود الثلاثة" وكانت ودية ضد استراليا (2-1) الجمعة.

وستكون المشاركة في كأس اوروبا اعترافا بموهبة هذا اللاعب الشاب الذي سجل 8 اهداف في 18 مباراة خاضها مع يونايتد وذلك رغم انه استهل مشواره مع الفريق الاول في فبراير الماضي.

واعتقد الكثيرون ان الاحتفاظ براشفورد في تشكيلة النهائيات القارية قد يكون على حساب مهاجم ليفربول دانييل ستوريدج لكن المدرب روي هودسون حافظ عليه بين خمسة مهاجمين في الفريق رغم غيابه عن مباراة استراليا بسبب اصابة في ربلة الساق.

وقد ضحى هودسون بتاوسند ودرينكووتر الذي ساهم بقيادة ليستر سيتي الى لقب الدوري الممتاز للمرة الاولى في تاريخه، وذلك بعد ان ضمهما الى التشكيلة الاولية المكونة من 26 لاعبا، فيما استبعد فابيان ديلف (مانشستر سيتي) قبل بسبب الاصابة.

وابقى هودسون على لاعبي وسط ارسنال جاك ويلشير وليفربول جوردان هندرسون رغم معاناتهما مؤخرا مع الاصابة التي حرمت مهاجم ارسنال داني ويلبيك من المشاركة في النهائيات لانه سيبتعد عن الملاعب 9 اشهر.

وتلعب انجلترا في النهائيات القارية ضمن المجموعة الثانية الى جانب سلوفاكيا وروسيا وجارتها ويلز.

