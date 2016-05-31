يواخيم لوف يترك رويس في ألمانيا

اعلن يواخيم لوف مدرب منتخب المانيا بطل العالم اليوم الثلاثاء في اسكونا بسويسرا تشكيلة رسمية من 23 لاعبا استعدادا لكأس اوروبا 2016 في فرنسا ضمت باستيان شفاينشتايغر وماتس هوملس وخلت من ماركو رويس بسبب الاصابة.



وكان الشك يحوم حول مشاركة لاعب الوسط شفاينشتايغر والمدافع هومل. بسبب الاصابة، لكن لوف قال في هذا الصدد "الجهاز الطبي اكد انهما سيكونان جاهزين لخوض البطولة".



ويعاني رويس بدوره من اصابة في الفخذ، وهو كان غاب عن نهائيات كأس العالم قبل عامين بسبب الاصابة ايضا ولكن في اربطة الكاحل تعرض لها في مباراة ودية قبل الذهاب الى البرازيل.



وقال لوف عن استبعاد رويس "تشخيصه لم يكن جيدا، وبالتالي ولاسباب طبية كان علينا سحب اسمه من القائمة. بالطبع انها خيبة امل له ولنا".



ويصادف اعلان التشكيلة الرسمية لالمانيا مع عيد ميلان رويس السابع والعشرين، وعلق زميله السابق في دورتموند ماريو غوتسه الذي انتقل الى بايرن ميونيخ وصاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 في مرمى الارجنتين على ذلك قائلا "عيد ميلان سعيد ماركو، اننا نشعر جميعا بالحزن حقا. انه امر لا يصدق ويؤلمني".



ويعتمد لوف على غوتسه في الهجوم الى جانب ماريو غوميز (فيورنتينا الايطالي) وليروي ساني (شالكه).



واختار لوف ايضا حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير، والمهاجم لوكاس بودولسكي (غلطة سراي التركي) صاحب 127 مباراة دولية، كما ضم الشاب جوشوا كيميش (21 عاما) الذي برز اسمه هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بطل الدوري.



ولقيت المانيا خسارة مفاجئة امام سلوفاكيا 1-3 في مباراة ودية الاحد الماضي، وتنهي استعداداتها للنهائيات بلقاء المجر السبت المقبل في غيلسنكيرشن.



وتفتتح المانيا مشوارها في كأس اوروبا ضد اوكرانيا ضمن المجموعة الثالثة في 12 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ايضا بولندا وايرلندا الشمالية

