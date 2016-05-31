15 لاعباً من الدوري الإسباني في تشكيلة دوري الأبطال

المصدر: زيورخ - د ب أ

سيطرت الفرق الأسبانية على تشكيل فريق موسم 2016/2015 لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وضمت القائمة ستة لاعبين من ريال مدريد ومثلهم من أتلتيكو مدريد وثلاثة لاعبين من برشلونة.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد فوزه على أتلتيكو 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما السبت على ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية.

وبخلاف اللاعبين الـ15 من الدوري الأسباني، ضمت القائمة مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني وزميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى البرازيلي تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو) ومانويل نوير (بايرن ميونخ).

وفي الدفاع: دييجو جودين وخوانفران (أتلتيكو مدريد)، وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان)، وسيرخيو راموس ومارسيلو (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: جابي وكوكي (أتلتيكو)، وأندريس إنييستا (برشلونة)، وتوني كروس ولوكا مودريتش (ريال مدريد).

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان (أتلتيكو)، ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن)، وكرستيانو رونالدو وجاريث بيل (ريال مدريد).