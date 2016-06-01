أنشيلوتي: سأستعين بغوارديولا في مهمتي الجديدة

أكد الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الالماني الجديد رغبته البناء على ما حققه الفريق باشراف مدربه السابق الاسباني بيب غوارديولا، مشيرا الى انه سيتحدث معه في هذا الموضوع في المستقبل القريب.

وكان غوارديولا ترك منصبه مدربا لبايرن ميونيخ بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوفه حيث سيتولى الاشراف على مانشستر سيتي الانكليزي الموسم المقبل. وفي موسمه الاخير مع الفريق البافاري، نجح في احراز الثنائية المحلية علما بانه توج بالدوري اربع مرات متتالية وهو رقم قياسي.

وسيتسلم انشيلوتي مهامه رسميا عندما يعاود بايرن ميونيخ تدريباته من دون لاعبيه الدوليين في 11 يوليو المقبل.



ويملك انشيلوتي سجلا افضل من غوارديولا على الصعيد الاوروبي من خلال احرازه دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات مع ناديين مختلفين هما ميلان عامي 2003 و2007 وريال مدريد عام 2014.

وقال انشيلوتي لصحيفة "بيلد" الالمانية "قام بيب بعمل رائع في ميونيخ. لا اريد القيام بتغييرات كثيرة لكن البناء على ما حققه. لطالما ربطتني علاقة جيدة جدا غوارديولا، لقد تكلمت معه في باريس موسم 2012-2013 واعتقد باني سأكلمه قبل انطلاق الموسم ايضا".

ويتعين على انشيلوتي حل معضلة اللاعب ماريو غوتزه المتواجد حاليا مع منتخب المانيا الذي يستعد لخوض كأس اوروبا 2016. فعلى الرغم من تقارير ذكرت بامكانية انتقال اللاعب الى ليفربول او العودة الى فريقه السابق بوروسيا دورتموند، فان اللاعب يؤكد رغبته بالبقاء في صفوف الفريق البافاري.

وقال انشيلوتي عن هذا الموضوع بالذات "لقد تكلمت مع ماريو غوتزه في هذا الموضوع وهو يعرف رأيي".



