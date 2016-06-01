إبراهيموفيتش مستمع بقصص الصحافيين عن مستقبله

لا يزال زلاتان إبراهيموفيتش صامتا بشأن المستقبل المتعلق بفريقه المقبل ومسيرته مع منتخب السويد وأبلغ الصحافيين الأربعاء أنه سيعلن خططه عندما يكون مستعدا لذلك.

وثارت تكهنات حول قرب انتقال إبراهيموفيتش (34 عاما) إلى مانشستر يونايتد أو مالمو كما ذكرت تقارير أنه سيعلن اعتزال اللعب على المستوى الدولي بعد بطولة أوروبا 2016.

ورفض إبراهيموفيتش مناقشة هذه الأمور وقال للصحافيين في معسكر منتخب السويد قبل انطلاق بطولة أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري "أريدكم أن تواصلوا كتابة الكثير من القصص وأنا أستمتع بمتابعة ذلك لأني أريد أن أتابع أي شخص قادر على كتابة أفضل قصة."

وأضاف "عندما أشعر بالملل سأعلن عن وجهتي المقبلة."

لكن إبراهيموفيتش نفى ما يتردد بشأن إمكانية اللعب لنصف موسم مع فريقه السابق مالمو متصدر الدوري السويدي قبل الانتقال إلى فريق آخر في بداية 2017.

وقال إبراهيموفيتش الذي استكمل أربعة مواسم حافلة بالإنجازات والألقاب مع باريس سان جيرمان "لست مهتما باللعب في الدوري السويدي. مستواي أفضل كثيرا من الدوري."

ورفض المهاجم السويدي أيضا الإفصاح عن خططه مع منتخب بلاده بعد بطولة أوروبا وقال "هذا الأمر لم أفكر فيه بعد."

وشارك إبراهيموفيتش في المران بشكل طبيعي مع بلاده استعدادا لمواجهة ويلز وديا في آخر تجربة قبل بطولة أوروبا بعدما غاب عن مباراة ودية انتهت بالتعادل دون أهداف مع سلوفينيا يوم الاثنين.