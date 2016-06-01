إسبانيا تستعرض في شباك كوريا الجنوبية

حققت اسبانيا فوزا سهلا على كوريا الجنوبية 6-1 في مباراة دولية ودية في كرة القدم الاربعاء في سالزبورغ في النمسا.



وسجل دافيد سيلفا (30) وسيسك فابريغاس (32) ونوليتو (38 و54) والفارو موراتا (50 و88) لاسبانيا وسي-جونغ جو (83) لكوريا الجنوبية.



وكان المدرب فيسنتي دل بوسكي قرر استدعاء نوليتو (29 عاما) الى التشكيلة بعد موسمه الجيد مع سلتا فيغو (سجل 12 هدفا في الدوري)، علما بانه سجل ثنائية لاسبانيا في مرمى البوسنة (3-1) الاحد .



ودفع دل بوسكي بالحارس ايكر كاسياس اساسيا واستبدله بسيرخيو ركيو في اخر ربع ساعة.



وتستعد اسبانيا حاملة لقب كأس اوروبا 2008 و2012 لخوض نهائيات 2016 في فرنسا الاسبوع المقبل.



وتواجه اسبانيا جورجيا في السابع من يونيو في خيتافي، قبل الانتقال الى فرنسا حيث تبدأ مشوارها في المجموعة الرابعة ضد تشيكيا في 13 منه.



وتلعب اسبانيا في الجولة الثانية ضد تركيا في 17 يونيو قبل ان تختتم مشوارها في الدور الاول ضد كرواتيا في 21 منه.