إنتر يضم التركي جانير أركين

أعلن إنتر المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم تعاقده مع المدافع جانير اركين الموجود في تشكيلة تركيا لبطولة اوروبا 2016 في صفقة انتقال حر وبعقد لثلاث سنوات.



وسينضم اركين (27 عاما) الذي خاض 46 مباراة دولية إلى إنتر بعد ستة أعوام قضاها مع فناربخشه.



ويبدو أيضا ايفر بانيجا لاعب وسط الارجنتين في طريقه للانضمام إلى إنتر في صفقة انتقال حر أخرى.



وساهم بانيجا في تتويج أشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي والثانية له في مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة.



وودع بانيجا زملاءه في الفريق الأندلسي بعد الفوز على ليفربول في النهائي الشهر الماضي.



وقال بانيجا في مقابلة مع صحيفة ايه.بي.سي أشبيلية "لا يزال من الصعب بالنسبة لي التحدث عن أشبيلية بصيغة الماضي.



"تحدثت مع الزملاء... وبالطبع الأمر مؤلم. تجربتي في أشبيلية كانت مذهلة. ستشكل جزءا من حياتي دائما."

