الإصابة تقصي رافينيا من قائمة البرازيل

استمر مسلسل الاصابات في منتخب البرازيل لكرة القدم بانسحاب حارس مرمى بنفيكا البرتغالي إدرسون ولاعب وسط برشلونة الاسباني رافينيا الكانتارا خلال استعدادات السيليساو لبطولة كوبا اميركا لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة من 3 الى 26 يونيو.

واضطر مدرب البرازيل كارلوس دونغا الى الاستنجاد بخدمات حارس مرمى غريميو مارسيلو غرويي ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي لوكاس مورا الذي غاب عن مونديال 2014 ولم يكن متواجدا في اللوائح الثلاث الاخيرة لدونغا.

وكان دونغا خسر جهود مهاجم بايرن ميونيخ الالماني دوغلاس كوستا بسبب الاصابة فاستدعى المخضرم لاعب وسط اورلاندو سيتي الاميركي كاكا (34 عاما) الى التشكيلة.

يذكر ان البرازيل تخوض كوبا اميركا في غياب نجمها وبرشلونة نيمار بعدما قرر النادي الكاتالوني السماح له بالمشاركة فقط في الالعاب الاولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو من 5 الى 21 اغسطس حيث تعول البرازيل عليه كثيرا لاحراز الذهبية للمرة الاولى في تاريخها.



وكانت البرازيل خرجت من ربع نهائي النسخة السابقة لكوبا اميركا العام الماضي (2015) على يد تشيلي المضيفة، وتقام النسخة الحالية استثنائيا بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق المسابقة ولاول مرة خارج اميركا الجنوبية.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثانية الى جانب الاكوادور وهايتي والبيرو.



واختار دونغا لحراسة المرمى اليسون ودييغو الفيش ومارسيلو غرويي، وفي الدفاع جواو ميراندا ووجيل وماركينيوس ورودريغو كايو ودانيال الفيش وفابينيو وفيليبي لويس ودوغلاس سانتوس.

وفي خط الوسط: لويز غوستافو والياس وريناتو اوغوستو وويليان ولوكاس ليما وفيليبي كوتينيو وكاكا وكاسيميرو ولوكاس مورا، وفي الهجوم غابرييل وريكاردو اوليفيرا وهولك.



