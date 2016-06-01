بنزيمة: ديشان استبعدني من المنتخب بسبب أصولي الجزائرية

اتهم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بـ"الرضوخ لضغط العنصريين في فرنسا" من خلال استبعاده عن التشكيلة التي ستخوض نهائيات كأس اوروبا التي تحتضنها بلاده اعتبارا من 10 يونيو الحالي.

واستند بنزيمة (28 عاما) الذي استبعد عن المنتخب الفرنسي منذ ديسمبر الماضي بسبب ابتزاز لاعب الوسط الدولي ماتيو فالبوينا في قضية الشريط الجنسي، في اتهامه لديشان الى النجاحات الانتخابية التي حققتها مؤخرا حزب الجبهة الوطنية اليمينية.

واعتبر بنزيمة ان اصوله الجزائرية لعبت دورا في استبعاده عن النهائيات كما حال نجم نيس التونسي الاصل حاتم بن عرفة الذي استبعد عن تشكيلة ديشان النهائية رغم المستوى المميز الذي قدمه في الدوري هذا الموسم.

وقال بنزيمة لصحيفة "ماركا" الاسبانية: "لا اعلم اذا كان هذا القرار (استبعاده) مرتبطا بديدييه (ديشان) وحسب، لاني اتفق معه بشكل جيد ومع الرئيس ايضا (رئيس الاتحاد الفرنسي مويل لوغرايت) والجميع".

وواصل بنزيمة الذي يواجه احتمال سجنه لخمسة اعوام في حال تبين انه مذنب في قضية ابتزاز فالبوينا: "حسنا، لقد قالوا ان من غير الممكن استدعائي الى المنتخب، لكني لا افهم هذا الامر على الصعيد الرياضي. ما زلت بريئا على الصعيد القانوني وذلك حتى اثبات العكس. يجب عليهم الانتظار حتى يصدر القضاء قراره".

ولا يزال بنزيمة افضل هداف مع المنتخب في الجيل الحالي برصيد 27 هدفا في 81 مباراة وذلك رغم صعود نجم لاعبين مثل انطوان غريزمان وانتوني مارسيال.

ويأتي موقف بنزيمة من خيارات ديشان بعدما اتهم الدولي السابق اريك كانتونا مدرب المنتخب الوطني بالعنصرية ايضا بسبب استبعاده هداف ريال مدريد وبن عرفة.

ورأى كانتونا ان عدم استدعاء اللاعبين سببه "اصولهما الافريقية"، مضيفا قبل ايام في تصريح لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية: "أمر واحد مؤكد، بنزيمة وبن عرفة هما من افضل الاعبين في فرنسا ولن يشاركا في كأس اوروبا، وبالتأكيد هما من شمال افريقيا، لذلك، فان النقاش مفتوح".

وتابع "بنزيمة وبن عرفة لاعبان رائعان".

واضاف كانتونا (50 عاما) الذي تألق كلاعب مع مانشستر يونايتد الانكليزي: "لست مندهشا من ان ديشان استغل حالة بنزيمة لعدم ضمه، خصوصا بعد ان قال فالس (مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية) انه يجب عدم استدعائه الى التشكيلة. وبن عرفة هو ربما يكون افضل لاعب في فرنسا حاليا، ولكنهما من اصول معينة، واسمح لنفسي بالتفكير بذلك".

ورفض ديشان التعليق شخصيا على ما قاله زميله السابق في المنتخب لكن محاميه كشف بانه يعتزم رفع دعوى ضد لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وتطرق بنزيمة في حديثه مع "ماركا" الى قضية ابتزاز فالبوينا، قائلا: "الشخص الوحيد الذي يعرف ما حصل في هذه القضية، الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة، هو فالبوينا. لقد لعب دورا (في اتهام بنزيمة)، لم يقل الحقيقة. اردت مساعدته ولا شيء اكثر من ذلك وكل المسألة انفجرت بوجهي".

وكما كان متوقعا، لم يلق تصريح بنزيمة استحسان المسؤولين في فرنسا وعلى رأسهم لو غرايت الذي تضامن مع ديشان واعتبر بان موقف ديشان في هذه المسألة "لا غبار عليه"، مضيفا من معسكر المنتخب الفرنسي في النمسا: "انا احب كثيرا كريم بنزيمة، ولم ابدل موقفي منه لكنه ذهب بعيدا (في مقابلته مع ماركا). كنت افضل ان يكون اكثر ودا لكني لن اعطي ردي في ما يخص هذه المسألة".

واكد لو غرايت ان معنويات ديشان لن تتأثر بما ادلى به بنزيمة مشيرا في الوقت ذاته الى ان مهاجم ريال مدريد "غير موقوف مدى الحياة. سنخوض كأس اوروبا من دونه وبعدها سنرى ما سيحصل. اتمنى ان نتوقف عن الحديث بخصوص هذا الخلاف الصغير".

ومن جهته رأى وزير الرياضة باتريك كانير ان ما ادلى به بنزيمة "غير مقبول"، فيما اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول ان ما اثاره مهاجم ريال مدريد هو "جدل لم يكن من المفترض ان يحصل".

اما مدير عام رابطة الدوري الفرنسي ديدييه كيو فأكد تضامنه مع الاتحاد الفرنسي وديشان، مضيفا: "سبق ان تم شرح الاسباب التي تقف خلف استبعاد بنزيمة عن المنتخب. نريد ببساطة ان نؤكد ثقتنا التامة بنويل لو غرايت وديدييه ديشان في قيادة المنتخب الفرنسي الى ابعد مكان ممكن".

وواصل "اللون الوحيد للمنتخب الفرنسي هو الازرق"، اي لا مكان في المنتخب للتمييز على اساس اللون او الاصول.