لوكاكاو يعتبر نفسه من أفضل مهاجمي العالم

وصف البلجيكي لوميلو لوكاكو لاعب إيفرتون نفسه بأنه من أفضل مهاجمي العالم بعدما سجل 25 هدفا في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أهداف لوكاكو احتل إيفرتون المركز 11 في الدوري وأقال مدربه روبرتو مارتينيز ويرى المهاجم البلجيكي أنه قدم أفضل مواسمه.

وأضاف في مقابلة مع مجلة وورلد ساكر لشهر يونيو "أنا ضمن الأفضل وهذا جيد. أنا سعيد على الجانب الشخصي."

وسيكون لوكاكو ضمن تشكيلة بلجيكا المكونة من 23 لاعبا في بطولة أوروبا بفرنسا حيث سيلعب منتخب بلاده في المجموعة الخامسة إلى جانب إيطاليا وأيرلندا والسويد.

وربما يجد لوكاكو نفسه في مواجهة ثلاثي منتخب أيرلندا وفريق إيفرتون شيموس كولمان وايدن مكجيدي وجيمس مكارثي، وقال اللاعب إنه تبادل الحديث مع زملائه حول هذا الأمر.

وأضاف: "إنهم سعداء بالذهاب إلى فرنسا وحذروني بمحاولتهم ألا تكون الأمور سهلة بالنسبة لفريقي ومازحتهم بالرد أننا لن نكون لقمة سائغة".