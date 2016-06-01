مدرب البرتغال يضم الواعد سانشيز إلى قائمته

لم يجر مدرب البرتغال فرناندو سانتوس اي تعديل على التشكيلة التي كشف عنها في 18 مايو لنهائيات كأس اوروبا 2016 وابقى على اللاعب الجديد لبايرن ميونيخ الالماني الواعد ريناتو سانشيز الذي سيكون محط الانظار الى جانب القائد والنجم الكبير كريستيانو رونالدو.



وفضل سانتوس الاعتماد في النهائيات على سانشيز، البالغ من العمر 18 عاما والذي كلف بايرن ميونيخ 35 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا، عوضا عن ضم لاعب مخضرم مثل لاعب وسط اتلتيكو مدريد الاسباني تياغو (35 عاما) الذي عاد مؤخرا الى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة.



كما يغيب عن التشكيلة النهائية لاعبا موناكو الفرنسي برناردو سليفا وفابيو كوينتراو ومهاجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي داني بسبب اصابتهم.

وتخوض البرتغال مباراتين استعداديتين اخيرتين الخميس ضد انكلترا في ويمبلي والاربعاء ضد استونيا في لشبونة قبل ان تبدأ مشوارها القاري في 14 الحالي ايسلندا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم ايضا النمسا والمجر.



وسيغيب رونالدو وزميله في ريال مدريد الاسباني المدافع بيبي عن مباراة الخميس ضد انكلترا، كما كانت الحال في مباراة الاحد ضد النروج (3-صفر)، وذلك من اجل منحهما المزيد من الراحة بعد خوضهما نهائي دوري ابطال اوروبا السبت الماضي ضد الجار اللدود اتلتيكو (فاز ريال بركلات الترجيح).