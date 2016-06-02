الإصابة تجهض حلم كاكا بالتواجد في كوبا أميركا

تعرض منتخب البرازيل لكرة القدم لضربة اضافية تمثلت بانسحاب لاعب وسطه كاكا افضل لاعب في العالم لعام 2007 من التشكيلة المشاركة في بطولة كوبا اميركا لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة من 3 الى 26 يونيو، بسبب الاصابة بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي.



وقال جيلمار رينالدي مدير "سيليساو" في مؤتمر صحافي في لوس انجليس حيث ينهي المنتخب الاصفر تحضيراته: "عانى كاكا من مشكلات عضلية في التدريب وخضع لصورة بالرنين المغناطيسي على سبيل الاحتياط كشفت حاجته للخلود الى الراحة بين 15 و20 يوما".



وسيحل بدلا من كاكا (34 عاما) لاعب ساو باولو باولو هنريكي غانسو.



ولم يظهر لاعب اورلاندو الاميركي تحت الوان البرازيل منذ 2014، وكان قد وصف استدعاءه بانه "حلم مسيرته".



وهذا خامس غياب في تشكيلة المدرب دونغا بعد ريكاردو اوليفيرا سانتوس ودوغلاس كوستا والحارس ادرسون ورافينيا الكانتارا.



وتخوض البرازيل مباراتها الاولى ضد الاكوادور السبت في باسادينا في لوس انجليس، ثم تلتقي هايتي في اورلاندو (فلوريدا) في 8 حزيران/يونيو والبيرو في فوسكبورو (ماساتشوسيتس) في 12 منه.



وكان منتخب البرازيل قد اضطر الى تغيير برنامجه الاربعاء بسبب جريمة قتل في جامعة كاليفورنيا حيث يجري تمارينه.



يذكر ان البرازيل تخوض كوبا اميركا في غياب نجم برشلونة نيمار بعدما قرر النادي الكاتالوني السماح له بالمشاركة فقط في الالعاب الاولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو من 5 الى 21 اغسطس حيث تعول البرازيل عليه كثيرا لاحراز الذهبية للمرة الاولى في تاريخها.



وكانت البرازيل خرجت من ربع نهائي النسخة السابقة لكوبا اميركا العام الماضي (2015) على يد تشيلي المضيفة، وتقام النسخة الحالية استثنائيا بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق المسابقة ولاول مرة خارج اميركا الجنوبية.



