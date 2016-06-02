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برشلونة يعلن رحيل داني ألفيش

المصدر: برشلونة - فرانس برس
داني ألفيش رحل عن برشلونة بعد 8 مواسم
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اعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني لكرة القدم ان البرازيلي داني الفيش سيترك الفريق في ظل تقارير عن انضمامه الى يوفنتوس الايطالي.

وقال المدير الرياضي في النادي روبرت فرنانديز في مؤتمر صحافي الخميس: "قرر داني الفيش الرحيل. هذا قرار شخصي نحترمه".

ويملك الفيش بندا في عقده يخوله الرحيل قبل 5 يونيو.

وذكرت تقارير ان الفيش، الذي يستعد للمشاركة مع بلاده في كوبا اميركا، سيوقع عقدا مع يوفنتوس لمدة عامين.

وحمل الفيش (33 عاما) الوان برشلونة منذ 2008 تاريخ قدومه من اشبيلية الاسباني (2002-2008).

ومرر الفيش 319 كرة حاسمة في 7 مواسم في الليغا، وهو رقم قياسي للاعب مدافع.

كلمات دالّة

#برشلونة, #داني ألفيش

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