عائدات الأندية الإنجليزية تصل 4 مليارات جنيه

حققت الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم عائدات مالية قياسية بلغت 4 مليارات جنيه استرليني (8ر5 مليار دولار، 2ر5 مليار يورو) حسب ما ذكر التقرير السنوي لشركة ديلويت يوم الخميس.

وأوضح التقرير أن 92 ناديا إنجليزيا محترفا، بدفع من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي قفزت عائداته 3 بالمئة الى 3ر3 مليار جنيه استرليني، حققوا عائدات قدرها 4 مليارات جنيه إسترليني للمرة الأولى في التاريخ في موسم 2014-2015.

وتدر اندية البريمير ليغ وحدها 5ر1 مليار جنيه اكثر من اقرب منافساتها في الدوري الالماني لكرة القدم، ومع عقد النقل التلفزيوني الجديد البالغ 14ر5 مليار جنيه للموسم المقبل، فان التفوق الانكليزي من حيث العائدات سيتواصل.

وقال دان جونز من شركة ديلويت "ان وتيرة النمو المالي لكرة القدم على مدى عقدين ونصف العقد تبدو مدهشة".

واضاف "مع استراحة الشوطين للمباراة الثانية المنقولة على التلفزيون في الدوري الممتاز الموسم المقبل، فان العائدات ستفوق المبلغ الذي جمع طوال موسم كامل في دوري الدرجة الاولى قبل 25 عاما".

وتابع "للمرة الاولى يكون الدوري الانجليزي الممتاز طليعيا في كرة القدم العالمية في ثلاث فئات .. الاعمال التجارية، مباراة اليوم والبث التلفزيوني، وهذا ما يؤدي الى الربح الكبير".

واوضح "عندما يبدأ عقد البث التلفزيوني الجديد لموسم 2016-2017، فان الارباح قد تصل الى مليار جنيه".

واشارت ديلويت ايضا الى ان عائدات خمس بطولات اوروبية كبيرة، انجلترا والمانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا، حققت رقما قياسيا قدره 12 مليار يورو، بارتفاع 6 بالمئة عن الرقم السابق.

ولكن الاندية الكبيرة في بطولتي الدوري في ايطاليا وفرنسا كانت نتائجها المالية خاسرة بواقع 133 مليون يورو للاولى و35 للثانية، وفرنسا هي الوحيد من "الخمسة الكبار" التي لم تحقق نموا في عائداتها المالية.

