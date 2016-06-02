غوندوغان.. أول صفقات غوارديولا مع مانشستر سيتي

تعاقد مانشستر سيتي الانكليزي مع ايلكاي غوندوغان لاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني لاربع سنوات بحسب ما اعلن الخميس.



واصبح غوندوغان، الغائب عن تشكيلة بلاده المشاركة في كاس اوروبا 2016 بسبب اصابة في ركبته، اول لاعب يستقدمه المدرب الجديد لسيتي الاسباني بيب غوارديولا بعد قدومه من بايرن ميونيخ الالماني.



واكد اللاعب البالغ 25 عاما الخبر بشريط فيديو نشره على حساب النادي في موقع تويتر.



وخاض غوندوغان (4 اهداف في 16 مباراة دولية) 157 مباراة مع دورتموند في خمس سنوات، وقال: "انا متشوق للتوقيع مع سيتي. انا متحمس للتعامل مع المدرب بيب غوارديولا واعد جماهير سيتي بتقديم كل ما لدي للفوز بلقبي الدوري الانكليزي ودوري ابطال اوروبا".



وذكرت تقارير اعلامية ان سيتي انفق 20 مليون جنيه استرليني لضم غوندوغان الذي غاب عن مونديال 2014 بسبب الاصابة ايضا.



وحل ستيي رابعا في الدوري الانكليزي وبلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام ريال مدريد الاسباني الذي توج لاحقا بطلا على حساب جاره اتلتيكو مدريد.

