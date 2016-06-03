الإيطالي ماتيو يتولى تدريب أستون فيلا

قال نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة، إنه عين الإيطالي روبرتو دي ماتيو مدربا جديدا له.

وكان دي ماتيو (46 عاما) فاز مع تشيلسي اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال فترة قصيرة قضاها معه في 2012.

ويأتي تعيين دي ماتيو بعد أسابيع فقط من هبوط أستون فيلا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي ماتيو: "إنه لشرف كبير لي أن أتولى تدريب هذا النادي العظيم وأتطلع للتحدي المتمثل في إعادة النادي إلى مكانه الصحيح".

وخلال الموسم المنقضي استغني أستون فيلا بطل إنجلترا الأسبق عن خدمات مدربه تيم شيروود في أكتوبر كما أقال الفرنسي ريمي جارد الذي تولى المهمة بدلا منه في مارس الماضي.