بيبي يتطلع لعقد جديد مع مدريد

يقضي المدافع البرتغالي بيبي العام الأخير له في عقده مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يود إزالة الشكوك والتوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.

واختتم قلب الدفاع بيبي (33 عاما) موسمه التاسع مع ريال وساهم بالتتويج بدوري الأبطال وإنهاء دوري الدرجة الأولى الإسباني في المركز الثاني خلف برشلونة.

وقال بيبي لصحيفة ماركا اليوم الجمعة: "أتمنى ألا يكون هذا العام الأخير لي في مدريد وأتطلع لأن أكون في قمة مستواي لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "يتبقى عام واحد في عقدي وأتمنى من خلال أدائي أن يعرض النادي التمديد لي لعام واحد أو ربما لعامين وسأعطي الأولوية دوما لمدريد".

وخرج بيبي من حسابات المدرب السابق رفائيل بنيتز لكنه حصل على فرص أكبر مع المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وتابع: "بنيتز مدرب محترف للغاية وأحببت بالفعل طريقة عمله لكنه لم يكن محظوظا وكان صادقا جدا معي وأخبرني أنني لن أكون خياره الأول وطلبت منه أن يتركني أعمل في حال حصلت على فرصة".

وأضاف: "قضيت عشر سنوات في مدريد وهذا ليس بالأمر السهل".

وبيبي الذي سيخوض بطولة أوروبا 2016 مع البرتغال هو ثالث أقدم اللاعبين بالتشكيلة الحالية لريال بعد القائد سيرجيو راموس ومارسيلو.

واختتم بيبي الموسم بخوض 31 مباراة بجميع المسابقات وشارك كأساسي في نهائي دوري الأبطال أمام اتلتيكو مدريد.

وقال عن اللقب الأخير: "كان انتصارا شخصيا ونهاية مثمرة لعمل شاق. فزت بدوري الأبطال مرتين ودخلت تاريخ ريال مدريد".