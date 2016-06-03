"فيفا" يؤكد: لا وجود لأي إجراءات قانونية بحق انفانتينو

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم وجود إجراءات قانونية بحق رئيسه الإيطالي جاني انفانتينو كما كشفت صحف ألمانية اليوم الجمعة.

وقال رومان غيسير المتحدث باسم لجنة الاخلاقيات في الفيفا في رد ارسله بالبريد الالكتروني الى وكالة فرانس برس "ليس هناك اي اجراء قانوني بحق انفانتينو".

ويواجه انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا في 26 فبراير الماضي انتقادات واسعة في الصحف الالمانية وتحديدا في ما يتعلق بالاجر الذي عرض عليه واعتبره غير كاف.

واكدت صحيفة "دي فيلت" الالمانية بان اجراء قانونيا فتح بحق انفانتينو من قبل لجنة الاخلاق التابعة لفيفا.

وبحسب هذه الصحيفة فان انفانتينو طالب بمحو تسجيلات خلال اجتماع مجلس الفيفا الاخير في مكسيكو لدى التطرق الى اجره ويواجه لذلك عقوبة الإيقاف 90 يوما.

وبحسب الفيفا فانه "كما جرت العادة فان جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الارشيف".





