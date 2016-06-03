ليستر يعلن تعاقده مع الألماني تسيلر

تعاقد نادي ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع حارس مرمى هانوفر الألماني رون-روبرت تسيلر كما ذكر النادي اليوم الجمعة.

ووقع تسيلر (27 عاما) عقدا لمدة أربع سنوات من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وكان تسيلر ضمن أفراد منتخب بلاده الفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل وقال بعد انتقاله الى ليستر: "شعوري رائع بالانضمام الى ليستر سيتي بعد ما حصل لهذا النادي الموسم الفائت".

واضاف: "لقد زرت مرافق النادي واعجبت بما شاهدت. سمعت عن الاجواء الرائعة هنا وعن الانصار الرائعين وبالتالي فان انطباعي الاولي جيد جدا".

يذكر ان الحارس الاساسي لليستر سيتي هو الدنماركي كاسبر شمايكل نجل اسطورة حارس مانشستر يونايتد السابق بيتر.

وسبق ان امضى تسيلر عامين في انكلترا حيث كان يتدرب مع مانشستر يونايتد، ثم اعير الى نورثامبتون تاون.

وانضم تسيلر الى هانوفر عام 2010 وخاض معه 185 مباراة قبل ان يهبط الى الدرجة الثانية.

وخاض تسيلر 6 مباريات مع منتخب المانيا، لكنه ليس ضمن التشكيلة التي ستخوض غمار كأس اوروبا في فرنسا.



