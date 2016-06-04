أرسنال يقدم عرضاً للتعاقد مع فاردي

ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم السبت، ان ارسنال عرض مبلغ 20 مليون جنيه استرليني (5ر25 مليون يورو) لضم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وساهم فاردي (29 عاما) بتسجيله 24 هدفا في إحراز ليستر اللقب الأول في تاريخه عندما كانت مكاتب المراهنات تعطيه نسبة 1 الى 5 الاف لخلافة تشلسي.

وكان المستوى الذي ظهر فيه فاردي وراء استدعائه من قبل المدرب روي هودجسون الى تشكيلة المنتخب لأول مرة للمشاركة في كـأس اوروبا 2016، وايضا وراء تمديد عقده مع فريقه في فبراير لثلاثة مواسم ونصف.

واصبح فاردي محترفا عام 2012 بعد ان امضى 9 سنوات مع اندية الظل، وحسم مصيره في مايو عندما قال "لقد احرزنا اللقب وسنلعب الموسم المقبل في دوري ابطال اوروبا. انا سعيد جدا".