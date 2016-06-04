الأميركي هيرشمان رئيسا تنفيذيا لـ"مركز الأمن الرياضي"

أعلن المركز الدولي للأمن الرياضي عن تعيين الأميركي مايكل هيرشمان رئيسا تنفيذيا جديدا لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي.

وأعلن محمد بن حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في مؤتمر صحافي في الدوحة حيث مقر المنظمة الدولية، تعيين الأميركي هيرشمان مؤسس منظمة الشفافية الدولية رئيسا تنفيذيا جديدا لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي.

من جانبه تحدث مايكل هيرشمان الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة المركز الدولي للامن الرياضي مؤكدا أن دولة قطر تعتبر دولة يحتذى بها في مجال الاهتمام بالشفافية والنزاهة والحوكمة ومحاربة الفساد في الرياضة وأنه سعيد بأن يقود المركز الدولي للأمن الرياضي في الفترة المقبلة.

واشار هيرشمان الذي يعد من أبرز الشخصيات الأمريكية والعالمية المتمرسة في المجالات المتعلقة بالشفافية والمساءلة والحوكمة وتقنيات الأمن والتقاضي ووضع المعايير الدولية المطبقة في مجال الشفافية قائلا: هذه ليست المرة الأولى التي أتعرف فيها على قطر، فأنا أعرف هذا البلد منذ فترة كما أنني عضوا بالمجلس الاستشاري للمركز الدولي للامن الرياضي منذ أكثر من عام ونصف، وخلال زيارتي هذه المرة تعرفت أكثر على البلد خاصة بعد لقائي بعدد من المسؤولين في قطر واكتملت لدي الصورة حول الخطوات التي تقوم بها دولة قطر نحو المستقبل، والحقيقة أن هناك دول أخرى تتعلم من قطر".

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

كما كشف مايكل هيرشمان الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة المركز الدولي للامن الرياضي عن قيامه بزيارة لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، وقال في البداية لم اكن أعلم بأن هناك في قطر هيئة مستقلة للشفافية وهذه كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي أما الأهم فقد كان الرؤية المتميزة للقائمين على هذه الهيئة.

وأشار هيرشمان قائلا: التقيت السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واطلعت على بعض آليات عمل هذه الهيئة التي تتمتع باستقلالية تامة عن الحكومة القطرية وهذا شئ جيد كما أعجبني فكر ورؤية القائمين عليها وإيمانهم العميق بان الشفافية والنزاهة جزء أصيل من تحقيق الأهداف المنشودة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وعن وجود المركز الدولي للامن الرياضي في قطر قال هيرشمان إن قطر بلد يسعى أن يكون في طليعة من يطلقون المبادرات ويقدمون الحلول للخروج من الأزمات في الرياضة والمركز الدولي وإن كان منظمة مستقلة تماما إلا أنه تجسيد لما أقول في أوقات تعصف فيها الأزمات بالرياضة العالمية. وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للامن الرياضي: أنا واثق تماما أن قطر تمول المركز بدون أي شروط مسبقة، وأنه لن يملي أحدا علينا شيئا.

وأكد هيرشمان أنه شخص لا يحب إطلاق الوعود لكنه متفائل بمستقبل هذه المنظمة الدولية وأحد جوانب رؤيته تكمن في تأسيس ذراع أو حتى أذرع تجارية، تحافظ على وضعية المركز كمنظمة غير ربحية، وتضمن في ذات الوقت تحقيق قدر أكبر من التمويل الذاتي.

وقال هيرشمان البالغ من العمر 70 عاما: "أصبحت مقتنعا خلال فترة عضويتي بالمجلس الاستشاري للمركز الدولي للامن الرياضي بأن النوايا طيبة ولم أرى شخص من خارج المركز يتدخل في عمل المركز المستقل بشكل كامل، وهذا في حقيقة الأمر سر من اسرار نجاح المركز الدولي وما يحظى به من مصداقية عالية في العالم كله.

وتابع المسؤول الجديد الذي كان أحد كبار الشخصيات في اللجنة التي كلفها مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في فضيحة ووترجيت: نحن نريد أن نوسع مصادرنا التمويلية ونريد إحداث بعض التغيير والتنوع في المركز ونحن جاهزون لتلقي التمويل من أي حكومة او مؤسسة طالما هذه المصادر نظيفة ولن تمس استقلاليتنا لأننا نريد أن يتربى الشباب في عالم رياضي نظيف ودون تدخل أي جهة في عملنا، ونرحب أيضا بمن يسهم في برامج ومبادرات المركز الدولي التي تحمي مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة في الرياضة العالمية، وسأسعى مع صديقي محمد الحنزاب لتحقيق إرث مستدام في مجال الرياضة ليس فقط لدولة قطر وإنما للعالم كله.